'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Handel in New York: NASDAQ Composite legt nachmittags zu

06.10.25 20:02 Uhr
Handel in New York: NASDAQ Composite legt nachmittags zu | finanzen.net

Der NASDAQ Composite steigt derzeit.

Am Montag steigt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,77 Prozent auf 22.956,97 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,500 Prozent stärker bei 22.894,35 Punkten in den Montagshandel, nach 22.780,51 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 22.966,25 Punkte, das Tagestief hingegen 22.827,56 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21.700,39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20.601,10 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18.137,85 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 19,07 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 22.966,25 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14.784,03 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Heidrick Struggles International (+ 19,70 Prozent auf 58,27 USD), Dorel Industries (+ 16,64 Prozent auf 1,39 USD), Amtech Systems (+ 13,85 Prozent auf 10,44 USD), Geospace Technologies (+ 12,24 Prozent auf 22,01 USD) und TransAct Technologies (+ 10,89 Prozent auf 5,60 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Neogen (-7,34 Prozent auf 5,62 USD), SIGA Technologies (-5,47 Prozent auf 8,46 USD), Geron (-5,19 Prozent auf 1,28 USD), American Eagle Outfitters (-4,52 Prozent auf 16,18 USD) und Starbucks (-4,30 Prozent auf 82,70 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 24.872.131 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,899 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

American Eagle Outfitters und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen