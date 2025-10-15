DAX24.220 -0,1%Est505.612 +1,1%MSCI World4.319 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.784 +1,2%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1625 +0,1%Öl62,32 +0,1%Gold4.198 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street fester -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China
KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Aktie im Fokus

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds verteuert sich am Mittwochnachmittag

15.10.25 16:08 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds verteuert sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 308,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
265,00 EUR 3,70 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 308,42 USD. In der Spitze legte die McDonalds-Aktie bis auf 309,10 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 303,63 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 88.882 McDonalds-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 326,32 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 5,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 276,56 USD am 17.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,33 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 6,78 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der McDonalds-Aktie wird bei 335,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,49 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,84 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte McDonalds die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,30 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren abgeworfen

So schätzen die Analysten die McDonalds-Aktie im September 2025 ein

In eigener Sache

Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu McDonald's Corp.

DatumRatingAnalyst
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
28.07.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.07.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.06.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2024McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.10.2023McDonalds Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.07.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.04.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.01.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.10.2015McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonald's Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen