McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds verteuert sich am Mittwochnachmittag
Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 308,42 USD.
Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 308,42 USD. In der Spitze legte die McDonalds-Aktie bis auf 309,10 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 303,63 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 88.882 McDonalds-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 326,32 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 5,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 276,56 USD am 17.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,33 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 6,78 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der McDonalds-Aktie wird bei 335,00 USD angegeben.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,49 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,84 Mrd. USD ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte McDonalds die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,30 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Nachrichten zu McDonald's Corp.
