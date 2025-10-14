McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds zieht am Nachmittag an

So entwickelt sich McDonalds

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von McDonalds. Im New York-Handel gewannen die McDonalds-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 302,63 USD. Kurzfristig markierte die McDonalds-Aktie bei 303,31 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 300,16 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 67.886 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. Mit einem Zuwachs von 7,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 276,56 USD erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,17 USD, nach 6,78 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 335,00 USD aus.

Am 06.08.2025 lud McDonalds zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,84 Mrd. USD im Vergleich zu 6,49 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Am 22.10.2026 wird McDonalds schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,30 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

