McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds präsentiert sich am Abend fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von McDonalds. Das Papier von McDonalds legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 298,98 USD.

Um 20:05 Uhr ging es für das McDonalds-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 298,98 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die McDonalds-Aktie bisher bei 300,32 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 294,60 USD. Zuletzt wechselten via New York 192.760 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 326,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die McDonalds-Aktie 9,14 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 276,56 USD. Dieser Wert wurde am 17.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 8,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Das durchschnittliche Kursziel der McDonalds-Aktie wird bei 335,00 USD angegeben.

McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,84 Mrd. USD im Vergleich zu 6,49 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können McDonalds-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,30 USD je McDonalds-Aktie belaufen.

