McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von McDonalds gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die McDonalds-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 296,61 USD ab.

Die McDonalds-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 296,61 USD abwärts. Die McDonalds-Aktie sank bis auf 294,00 USD. Bei 294,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 69.639 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 326,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,02 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 276,56 USD am 17.01.2025. Mit einem Kursverlust von 6,76 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für McDonalds-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,17 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 335,00 USD.

Am 06.08.2025 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat McDonalds mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,44 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte McDonalds am 05.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von McDonalds rechnen Experten am 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,30 USD je McDonalds-Aktie.

