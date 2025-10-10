McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds reagiert am Freitagabend positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von McDonalds. Zuletzt ging es für das McDonalds-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 296,65 USD.

Um 20:07 Uhr wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 296,65 USD nach oben. Bei 296,88 USD erreichte die McDonalds-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 294,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 285.108 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die McDonalds-Aktie mit einem Kursplus von 10,00 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.

McDonalds-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,17 USD belaufen. Analysten bewerten die McDonalds-Aktie im Durchschnitt mit 335,00 USD.

Am 06.08.2025 legte McDonalds die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent auf 6,84 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die McDonalds-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von McDonalds rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds im Jahr 2025 12,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren abgeworfen

So schätzen die Analysten die McDonalds-Aktie im September 2025 ein