McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die McDonalds-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 293,19 USD.

Die McDonalds-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 293,19 USD. Bei 292,90 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 294,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 82.808 McDonalds-Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 326,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die McDonalds-Aktie 11,30 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 17.01.2025 auf bis zu 276,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 6,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2024 mit 6,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,17 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 335,00 USD je McDonalds-Aktie aus.

McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,80 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,84 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte McDonalds einen Umsatz von 6,49 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von McDonalds.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 12,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

