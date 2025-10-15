DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,14 -0,2%Gold4.210 +1,6%
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow knapp im Plus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
McDonalds im Fokus

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds legt am Abend zu

15.10.25 20:23 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds legt am Abend zu

Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von McDonalds legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 306,32 USD.

McDonald's Corp.
262,80 EUR 1,50 EUR 0,57%
Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 306,32 USD zu. Die McDonalds-Aktie zog in der Spitze bis auf 309,10 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 303,63 USD. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 195.101 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 326,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,53 Prozent Plus fehlen der McDonalds-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,17 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 335,00 USD.

McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte McDonalds am 05.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von McDonalds.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,30 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.net

