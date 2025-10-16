McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds gewinnt am Abend

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von McDonalds. Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 306,18 USD.

Um 20:06 Uhr konnte die Aktie von McDonalds zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 306,18 USD. Im Tageshoch stieg die McDonalds-Aktie bis auf 307,14 USD. Bei 305,79 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128.910 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.

Zuletzt erhielten McDonalds-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,17 USD aus. Analysten bewerten die McDonalds-Aktie im Durchschnitt mit 335,00 USD.

McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McDonalds ein EPS von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,49 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,84 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden. Am 22.10.2026 wird McDonalds schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 12,30 USD in den Büchern stehen haben wird.

