Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Zwischen Rückenwind und Gegenströmung: Darum bleibt die NEL-Aktie volatil
Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX rettet am Donnerstag späte Gewinne in den Feierabend
Fokus auf Aktienkurs

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Donnerstagnachmittag freundlich

16.10.25 16:08 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Donnerstagnachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von McDonalds. Zuletzt ging es für das McDonalds-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 306,14 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 306,14 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die McDonalds-Aktie bei 306,26 USD. Bei 305,79 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 45.106 McDonalds-Aktien.

Bei 326,32 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 6,59 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 9,66 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,17 USD, nach 6,78 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die McDonalds-Aktie bei 335,00 USD.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 3,14 USD gegenüber 2,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 6,84 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6,49 Mrd. USD umgesetzt.

Die McDonalds-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von McDonalds rechnen Experten am 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 12,30 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu McDonald's Corp.

DatumRatingAnalyst
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
28.07.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.07.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.06.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2024McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.10.2023McDonalds Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.07.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.04.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.01.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.10.2015McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH

