McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds tendiert am Abend seitwärts

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 294,17 USD an der Tafel.

Im New York-Handel kam die McDonalds-Aktie um 20:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 294,17 USD. Der Kurs der McDonalds-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 295,00 USD zu. Der Kurs der McDonalds-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 292,22 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 293,65 USD. Zuletzt wurden via New York 180.991 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 326,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die McDonalds-Aktie mit einem Kursplus von 10,93 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 276,56 USD am 17.01.2025. Mit einem Kursverlust von 5,99 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,78 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,17 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die McDonalds-Aktie bei 335,00 USD.

McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von McDonalds rechnen Experten am 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem McDonalds-Gewinn in Höhe von 12,31 USD je Aktie aus.

