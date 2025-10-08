DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.022 +1,0%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,12 +0,6%Gold4.047 +1,6%
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
So bewegt sich McDonalds

08.10.25 20:24 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds verliert am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 293,60 USD.

McDonald's Corp.
253,10 EUR -1,10 EUR -0,43%
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 293,60 USD. Die McDonalds-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 293,60 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 296,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 181.037 Stück.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 326,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 17.01.2025 Kursverluste bis auf 276,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,80 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 6,78 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 335,00 USD je McDonalds-Aktie an.

Am 06.08.2025 legte McDonalds die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McDonalds ein EPS von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,84 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,49 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte McDonalds am 05.11.2025 präsentieren. McDonalds dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem McDonalds-Gewinn in Höhe von 12,33 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen