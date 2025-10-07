McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds zeigt sich am Abend gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von McDonalds gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 297,21 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 297,21 USD zu. Bei 298,03 USD erreichte die McDonalds-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 295,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 200.477 McDonalds-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die McDonalds-Aktie mit einem Kursplus von 9,79 Prozent wieder erreichen. Bei 276,56 USD fiel das Papier am 17.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 7,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 6,78 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 335,00 USD.

McDonalds veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 3,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei McDonalds noch ein Gewinn pro Aktie von 2,80 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,84 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,49 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

McDonalds dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte McDonalds möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2025 12,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

