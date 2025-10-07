McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

DAX24.394 +0,1%Est505.618 -0,2%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,68 -4,1%Nas22.761 -0,8%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1672 -0,3%Öl65,31 -0,3%Gold3.983 +0,6%
DAX stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Fokus auf Aktienkurs

07.10.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 294,59 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
254,00 EUR 1,15 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die McDonalds-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 294,59 USD. Das Tagestief markierte die McDonalds-Aktie bei 294,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 295,00 USD. Bisher wurden heute 69.668 McDonalds-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 326,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die McDonalds-Aktie mit einem Kursplus von 10,77 Prozent wieder erreichen. Am 17.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 6,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 335,00 USD an.

McDonalds veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McDonalds ein EPS von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 6,84 Mrd. USD gegenüber 6,49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte McDonalds Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,34 USD je McDonalds-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

