McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag mit KursVerlusten

08.10.25 16:10 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 294,64 USD.

Die McDonalds-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 294,64 USD ab. Die Abwärtsbewegung der McDonalds-Aktie ging bis auf 294,64 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 296,38 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 51.767 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 326,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.01.2025 (276,56 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 6,14 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die McDonalds-Aktie bei 335,00 USD.

Am 06.08.2025 äußerte sich McDonalds zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,84 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

McDonalds dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte McDonalds möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds im Jahr 2025 12,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

