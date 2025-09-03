Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 53,54 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 53,54 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 53,79 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,51 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 455.536 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,17 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,99 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 14,83 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,64 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,59 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 2,95 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,77 Prozent auf 33,15 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Am 23.10.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 8,59 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie höher: Unsicher Zukunft für Sprinter-Produktion in Ludwigsfelde

Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren eingebracht