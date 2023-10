Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 65,34 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 65,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,35 EUR. Bisher wurden heute 47.347 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,75 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,80 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 90,45 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.241,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36.440,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 13,03 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Zuversicht in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge

Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Aufwind

Mercedes-Benz-Aktie dennoch fester: Bosch kämpft mit Lieferengpässen bei Batteriesystemen - Absatz von Mercedes-Benz beeinträchtigt