Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag im Minus

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 60,14 EUR ab.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 60,14 EUR ab. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 58,77 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 874.059 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 50,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,84 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,70 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. In Sachen EPS wurden 2,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,99 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,50 Prozent zurück. Hier wurden 38,45 Mrd. EUR gegenüber 40,26 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 24.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels steigen

Gute Stimmung in Europa: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im STOXX 50

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain