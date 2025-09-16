Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) büßt am Nachmittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 50,91 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 50,91 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 50,39 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,27 EUR. Bisher wurden via XETRA 987.770 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,17 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,65 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,59 EUR an.

Am 30.07.2025 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,95 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,15 Mrd. EUR – eine Minderung von 9,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,74 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 23.10.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

