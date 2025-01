Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 56,55 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 09:07 Uhr 1,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 56,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 119.423 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2024 auf bis zu 77,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,96 Prozent. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 10,26 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,28 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,78 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 25.10.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,44 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,20 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34,53 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 12.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 9,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.



