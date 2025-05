Merck Aktie News: Merck am Mittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 123,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 124,30 EUR. Bei 123,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48.507 Stück gehandelt.

Am 31.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 30,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,45 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,46 Prozent.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,43 EUR aus.

Am 06.03.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,42 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,11 EUR je Merck-Aktie.

