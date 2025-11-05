DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.572 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1489 ±0,0%Öl63,55 -1,2%Gold3.986 +1,4%
Aktie im Fokus

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zeigt sich am Mittwochabend fester

05.11.25 20:23 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zeigt sich am Mittwochabend fester

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Merck-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 84,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
72,30 EUR -0,40 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 84,35 USD nach oben. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,35 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,04 USD. Zuletzt wurden via New York 605.894 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 10.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 105,06 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 24,55 Prozent Luft nach oben. Bei 73,32 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 15,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,23 USD.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,24 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 17,28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,72 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,36 Prozent gesteigert.

Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,95 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren

Merck-Aktie kaum bewegt: Gewinnziel nach überraschend starkem Quartal angehoben

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor einem Jahr angefallen

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

mehr Analysen