Kursentwicklung

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend gesucht

07.11.25 20:23 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend gesucht

Die Aktie von Merck gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 85,89 USD.

Die Merck-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 85,89 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 86,57 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 85,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 602.116 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 105,06 USD. Mit einem Zuwachs von 22,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,32 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 14,63 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,24 USD aus.

Merck veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,95 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

