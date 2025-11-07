Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 86,15 USD.

Die Merck-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 86,15 USD. Bei 86,57 USD markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,82 USD. Bisher wurden heute 220.229 Merck-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 105,06 USD. Dieser Kurs wurde am 10.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 18,00 Prozent niedriger. Bei 73,32 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,24 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 30.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,24 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,80 Prozent auf 17,18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Merck-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,95 USD je Aktie aus.

