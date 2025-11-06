DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.040 -2,0%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,09 -0,7%Gold3.979 ±-0,0%
Merck im Blick

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck tendiert am Donnerstagnachmittag fester

06.11.25 16:08 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 84,98 USD zu.

Das Papier von Merck konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 84,98 USD. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,24 USD. Bei 84,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 203.623 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 105,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,63 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 13,72 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,24 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 30.10.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,72 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,28 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Merck wird am 03.02.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
