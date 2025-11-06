Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend höher

So bewegt sich Merck

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 85,52 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 85,52 USD zu. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,00 USD. Bei 84,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 589.519 Stück gehandelt.

Bei 105,06 USD erreichte der Titel am 10.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 22,85 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,27 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,24 USD aus.

Merck ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 17,28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,72 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Merck am 03.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

