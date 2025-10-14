DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.279 -0,2%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.551 -0,6%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1609 +0,3%Öl62,16 -1,9%Gold4.140 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 European Lithium A2AR9A BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Clever und flexibel traden mit finanzen.net zero Clever und flexibel traden mit finanzen.net zero
Kryptomarkt im Fokus: Bitcoin unter Druck - zeitweise unter 110.000 US-Dollar Kryptomarkt im Fokus: Bitcoin unter Druck - zeitweise unter 110.000 US-Dollar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
So bewegt sich Merck

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag mit roten Vorzeichen

14.10.25 16:08 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 85,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
72,90 EUR -1,30 EUR -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 85,58 USD. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 84,52 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,28 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 262.878 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 111,58 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 30,38 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 73,32 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 16,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 3,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,23 USD je Aktie ausschütten.

Merck ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Am 29.10.2026 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,91 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 3 Jahren verdient

Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr bedeutet

In eigener Sache

Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen