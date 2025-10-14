Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Merck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 85,58 USD.

Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 85,58 USD. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 84,52 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,28 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 262.878 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 111,58 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 30,38 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 73,32 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 16,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 3,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,23 USD je Aktie ausschütten.

Merck ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Am 29.10.2026 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,91 USD je Aktie aus.

