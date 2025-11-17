DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.041 -0,9%
Aktienkurs aktuell

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zeigt sich am Montagabend fester

17.11.25 20:23 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zeigt sich am Montagabend fester

Die Aktie von Merck zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 93,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
80,70 EUR 0,40 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 93,85 USD. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 94,74 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,00 USD. Zuletzt wurden via New York 1.000.977 Merck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 105,06 USD erreichte der Titel am 10.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2025 Kursverluste bis auf 73,32 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 21,88 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,24 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Merck ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 17,18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,72 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,80 Prozent gesteigert.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Merck rechnen Experten am 04.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,96 USD je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

