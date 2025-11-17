Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zeigt sich am Montagabend fester
Die Aktie von Merck zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 93,85 USD.
Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 93,85 USD. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 94,74 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,00 USD. Zuletzt wurden via New York 1.000.977 Merck-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 105,06 USD erreichte der Titel am 10.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2025 Kursverluste bis auf 73,32 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 21,88 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,24 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Merck ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 17,18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,72 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,80 Prozent gesteigert.
Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Merck rechnen Experten am 04.02.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,96 USD je Aktie in den Merck-Büchern.
Cidara Therapeutics-Aktie verdoppelt sich: Milliardenübernahme durch Merck & Co
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren
