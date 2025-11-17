DAX23.554 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.794 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.063 -0,4%
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Merck im Fokus

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag mit Kursplus

17.11.25 16:08 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 93,16 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 93,16 USD. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 93,96 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,00 USD. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 335.063 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 105,06 USD erreichte der Titel am 10.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 11,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (73,32 USD). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 21,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,24 USD.

Am 30.10.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurden 2,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,24 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,72 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,18 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,96 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen