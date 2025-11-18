Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck steigt am Dienstagabend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 96,99 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Merck konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,4 Prozent auf 96,99 USD. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 97,64 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,49 USD. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 1.652.811 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 105,06 USD. Dieser Kurs wurde am 10.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 8,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 73,32 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,24 USD.
Am 30.10.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 16,72 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,97 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
Cidara Therapeutics-Aktie verdoppelt sich: Milliardenübernahme durch Merck & Co
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren
Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Merck Co.
Analysen zu Merck Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.01.2020
|Merck Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2019
|Merck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2019
|Merck Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.01.2019
|Merck Market Perform
|BMO Capital Markets
|25.10.2018
|Merck Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.01.2019
|Merck Market Perform
|BMO Capital Markets
|25.10.2018
|Merck Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.2018
|Merck buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.04.2018
|Merck Overweight
|Barclays Capital
|31.07.2017
|Merck Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.01.2020
|Merck Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2019
|Merck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2019
|Merck Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.2018
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.2017
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.02.2013
|Merck verkaufen
|Morgan Stanley
|04.12.2006
|Merck underweight Korrektur
|aktiencheck.de
|21.08.2006
|Merck & Co underperform
|Evern Securities
|17.07.2006
|Merck & Co neues Kursziel
|Evern Securities
|12.06.2006
|Merck & Co underperform
|Evern Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen