Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck steigt am Dienstagabend

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 96,99 USD zu.

Das Papier von Merck konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,4 Prozent auf 96,99 USD. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 97,64 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,49 USD. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 1.652.811 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 105,06 USD. Dieser Kurs wurde am 10.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 8,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 73,32 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,24 USD.

Am 30.10.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 16,72 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,97 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Cidara Therapeutics-Aktie verdoppelt sich: Milliardenübernahme durch Merck & Co

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren