Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 95,63 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 95,63 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 95,88 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 93,49 USD. Zuletzt wechselten 516.392 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,06 USD. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 8,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,32 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 23,33 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,24 USD.

Am 30.10.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 17,18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 16,72 Mrd. USD umgesetzt.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

