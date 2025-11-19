DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -4,9%Nas22.445 +0,1%Bitcoin77.164 -3,7%Euro1,1526 -0,5%Öl63,56 -1,9%Gold4.072 +0,1%
So entwickelt sich Merck

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck wird am Abend ausgebremst

19.11.25 20:23 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck wird am Abend ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 94,98 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
82,00 EUR -1,60 EUR -1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 94,98 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 94,64 USD. Bei 96,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 790.717 Aktien.

Bei 105,06 USD erreichte der Titel am 10.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 10,61 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,32 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,24 USD.

Am 30.10.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 17,18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 16,72 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,97 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

