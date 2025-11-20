DAX23.507 +1,5%Est505.623 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.133 +2,5%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1524 -0,1%Öl64,26 +0,9%Gold4.079 ±0,0%
So bewegt sich Merck

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zeigt sich am Nachmittag fester

20.11.25 16:09 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 95,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
82,60 EUR 0,60 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 95,29 USD. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 96,00 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,33 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 274.013 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.12.2024 auf bis zu 105,06 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,25 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 23,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,24 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 30.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,24 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,72 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,97 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

