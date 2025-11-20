Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Donnerstagabend mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 94,69 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,4 Prozent auf 94,69 USD. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 93,92 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 95,33 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 752.831 Stück.

Am 10.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 105,06 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 10,95 Prozent wieder erreichen. Am 16.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 29,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,24 USD belaufen.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,32 USD gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 17,18 Mrd. USD gegenüber 16,72 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Merck am 03.02.2026 präsentieren. Merck dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,97 USD je Merck-Aktie belaufen.

