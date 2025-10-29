DAX24.123 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.965 +0,6%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1660 +0,1%Öl65,10 +1,0%Gold3.997 +1,4%
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
ETH-Transfer in Millionenhöhe: Verkauft die Ethereum Foundation ihre Reserven?
Tesla-Aktie: Tesla bringt mit "Mad Max" den Raser Modus zurück
Notierung im Blick

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Mittwochnachmittag stabil

29.10.25 16:08 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Mittwochnachmittag stabil

Die Aktie von Merck hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im New York-Handel kam die Merck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 86,95 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
75,00 EUR 0,10 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel kam die Merck-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 86,95 USD. Die Merck-Aktie legte bis auf 87,81 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 86,90 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,94 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 297.651 Merck-Aktien.

Am 30.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,10 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 17,27 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,23 USD belaufen.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,20 Prozent auf 15,80 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 16,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

