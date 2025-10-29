DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,45 +2,9%Nas23.912 +0,4%Bitcoin95.326 -1,7%Euro1,1591 -0,5%Öl64,74 +0,4%Gold3.937 -0,1%
Merck im Blick

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Mittwochabend billiger

29.10.25 20:23 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Mittwochabend billiger

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 86,15 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
75,00 EUR 0,10 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,0 Prozent auf 86,15 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 86,08 USD aus. Bei 86,94 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 752.205 Merck-Aktien.

Bei 105,10 USD markierte der Titel am 30.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 18,03 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,23 USD ausgeschüttet werden.

Merck ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,76 USD, nach 2,14 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,80 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,91 USD je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

