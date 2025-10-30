Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck tendiert am Abend auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 85,97 USD ab.

Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 85,97 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 83,31 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 83,99 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.501.853 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,06 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 16.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 3,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,23 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,14 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,80 Mrd. USD – eine Minderung von 2,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,16 Mrd. USD eingefahren.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

