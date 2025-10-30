Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 85,56 USD abwärts.

Das Papier von Merck befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,2 Prozent auf 85,56 USD ab. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 83,31 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,99 USD. Bisher wurden via New York 706.537 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.12.2024 markierte das Papier bei 105,06 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,79 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,32 USD am 16.05.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,23 USD aus.

Am 29.07.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,80 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

