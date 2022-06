Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit Einbußen

Um 01.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 181,38 EUR. Bei 181,14 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 181,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.013 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 324,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,16 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.04.2022 bei 164,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 10,44 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 284,63 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,72 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27.908,00 USD im Vergleich zu 26.171,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,00 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Deutschland-Chefin von Microsoft: Metaverse wird wichtige Rolle in Industrie spielen

finanzen.net auf Instagram: Interessante Beiträge zu Börse, Finanzen & Co. verfolgen

Meta Platforms-Aktie mit Gewinnen: Facebook-Konzern kündigt bessere Datenschutz-Informationen an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com