Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,2 Prozent auf 270,59 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 271,07 USD. Mit einem Wert von 266,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.266.066 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 01.06.2023 markierte das Papier bei 271,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 0,18 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 67,45 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 271,50 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,72 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.645,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,79 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

