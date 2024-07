Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verliert am Dienstagnachmittag

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 502,01 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 502,01 USD ab. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 499,54 USD ein. Mit einem Wert von 500,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 267.518 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 531,44 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 274,39 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,84 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 515,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 24.04.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36,46 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,65 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 20,22 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

