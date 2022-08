Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 03.08.2022 09:22:00 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 157,68 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 158,02 EUR. Bei 158,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 975 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 324,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 51,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,74 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 8,19 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 243,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 28.822,00 USD, gegenüber 29.077,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,88 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2022 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,10 USD je Aktie belaufen.

