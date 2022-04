Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag freundlich

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 210,10 EUR. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 211,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 204,70 EUR. Bisher wurden heute 62.614 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 324,80 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 54,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 168,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 20,01 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 324,29 USD an.

Am 27.04.2022 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,67 USD gegenüber 3,88 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,63 Prozent auf 28,07 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Q1 2022-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 27.04.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,52 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

finanzen.net auf Instagram: Interessante Beiträge zu Börse, Finanzen & Co. verfolgen

Trumps soziales Netzwerk "Truth" ist online: Sind Trumps DWAC-Aktien jetzt ein Kauf?

Meta-Aktie schließen höher: Facebook und Instagram dürfen in Russland trotz Blockade genutzt werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com