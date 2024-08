Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 480,85 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 480,85 USD zu. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 483,70 USD. Mit einem Wert von 479,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 663.242 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 542,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.07.2024). 12,88 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 274,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,85 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 574,29 USD.

Am 31.07.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 5,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 39,07 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 32,00 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 21,26 USD je Aktie aus.

