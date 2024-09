Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 516,28 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 516,28 USD ab. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 515,02 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 522,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 396.107 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 544,20 USD erreichte der Titel am 23.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 5,13 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 279,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 84,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 574,29 USD aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,31 USD gegenüber 3,03 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,07 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 32,00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

