Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 626,68 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 626,68 USD ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 623,42 USD ab. Bei 631,55 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 588.273 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2024 auf bis zu 638,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 352,05 USD am 09.01.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,01 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 645,00 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 6,20 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 4,50 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 40,59 Mrd. USD gegenüber 34,15 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 29.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,66 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

