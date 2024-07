Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verbilligt sich am Montagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 531,68 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 531,68 USD. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 531,00 USD. Bei 542,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 968.197 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 08.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 542,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 274,39 USD am 19.08.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 48,39 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,84 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 515,88 USD.

Am 24.04.2024 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 4,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,46 Mrd. USD – ein Plus von 27,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 28,65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 23.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 20,22 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

