Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) höher

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 175,94 EUR. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 177,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 177,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 10.351 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.09.2021 bei 324,80 EUR. Am 24.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 324,29 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,65 USD je Aktie.

Meta Platforms Inc. (vormals Facebook Inc.) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Facebook Inc. gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen.

Meta reagiert auf Facebook-Sperre in Russland: Werbesystem für Anzeigen aus Russland komplett pausiert

Russland blockiert im Land Facebook und Twitter

