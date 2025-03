Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

Notierung im Fokus

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 590,76 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 590,56 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 609,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.332.246 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 740,87 USD. Gewinne von 25,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 414,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 29,84 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,74 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 734,43 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 29.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 5,46 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 48,39 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,11 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 23.04.2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 25,21 USD je Aktie belaufen.

