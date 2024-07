Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 529,78 USD.

Bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 529,78 USD. Bei 533,10 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 528,52 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 530,79 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 264.155 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 542,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 2,46 Prozent zulegen. Bei 274,39 USD fiel das Papier am 19.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 48,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,84 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 515,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024. In Sachen EPS wurden 4,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,21 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,46 Mrd. USD – ein Plus von 27,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 28,65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 20,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels freundlich

Euphorie verflogen? Darum droht Anlegern ein schwieriger Börsen-Sommer

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Plus